Defesa Civil de prontidão com a previsão de 100mm de chuva até quarta

A previsão de que em 2023 teríamos com o el niño, período de chuvas intensas, só se confirmou agora neste mês de setembro no Estado. E aqui em Alegrete o rio que banha a cidade, o Ibirapuitã chegou a de 11m 14cm, esteve 1m44cm acima da taxa de inundação e desabrigou mais de 200 pessoas. Passados as chuvas fortes da semana passada, a previsão é de que venha mais precipitação até esta próxima quarta-feira. Mesmo com o rio baixando seu volume de água, lentamente, a Defesa Civil mantem a prontidão.

Renato Grande, coordenador da Defesa Civil diz que sabem da situação e o grande pedido às pessoas é para que saim de casa antes da água atingir por completo as residências e façam isso durante o dia, porque a noite é perigoso. – Neste primeiro advento conseguimos fazer esta estrátegia e deu certo, explica. Quanto aos locais para abrigar as pessoas que precisarem deixar as suas casas, ele informa que além do ginásio Oswaldo Aranha, há o antigo Posto de saúde do bairro Macedo, e a Prefeitura tem à disposição o ginásio da Escola Municipal Honório Lemes. Ele salienta a parceria do Exército e de voluntários que ajudam na remoção de famílias e de várias outras atividades.