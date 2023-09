ERS-566 está interrompida devido a trechos com atoleiro

As últimas chuvas afetaram todas as estradas vicinais, em especial, a parte em obras da RS/566 do km 40 em diante, de acordo com os produtores, um atoleiro. Devido a isso, enquanto permanecer este tempo instável e a obra estiver em andamento, a partir desse quilômetro a pista foi interrompida por medida de segurança aos condutores.

Porém, diz o trabalhador da Agropecuária Ouro Branco, Gildo Rodrigues de Freitas, que o melhor desvio, nesse caso, é seguir pela estrada do Frigorífico, depois pelos Três Capões até poder lretornar a RS/566. Ele solicitou à PRE que coloque uma placa no trevo das Quatro Bocas avisando os condutores para que não percam tempo indo até o km 40 da 566, pois não vão poder seguir rodando, porque o trecho está um atoleiro, afirma o trabalhador.

Entenda o desvio

O engenheiro Luis Henrique Bento Leal, da Construtora Alegretense, explica que o problema é de que naquele trecho o solo é de argila e isso com a chuva se torna um terreno perigoso para qualquer veículo circular. – São quatro cortes de argila a partir do Km 40 e fizemos o primeiro, mas sabemos que os condutores podem circular por estradas alternativas, um desvio em alguns casos de poucos quilômetros, informa. São as vias alternativas, atesta o engenheiro.

Essa obra já está em andamento há quatro anos e o contrato prevê que a construtora realize 53 km de pavimentação da estrada que tem 90 km até a Balsa do Mariano Pinto. Ele informou, ainda que tudo segue as licenças da FEPAM em cima do projeto da obra.