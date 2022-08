Definidas admissões, julgamentos e remates da 80ª Exposição

A 80ª Exposição Agropecuária de Alegrete acontece de 12 a 16 de outubro, no Parque Lauro Dornelles.

No último sábado (24), foi realizada a Festa de Lançamento com a presença maciça de autoridades e lideranças do setor agropecuária e demais convidados do Sindicato Rural de Alegrete.

Passado o lançamento, na última terça-feira (23), foi divulgada a programação oficial da feira com admissão, julgamentos e remates.

Já no dia 12, às 8hs, entrada e admissão de animais bovinos, equinos e ovinos. Às 9hs, no pavilhão das aves haverá o julgamento. A entrada limite para ovinos tipo lã, se encerram às 18hs.

No dia 13, acontece a entrada e admissão de animais bovinos, ovinos e equinos, angus, brangus, ultrablack, zebuínos, charolês e wagyu. Às 9hs, ocorre o julgamento de ovinos tipo lã, rústicos e galpão. Até às 18hs, entrada para ovinos tipo carne e bovinos, angus, brangus, ultrablack, zebuínos, charolês e wagyu.

O dia exclusivo para entrada de machos crioulos para concentração (14), além da entrada e admissão de animais bovinos (Braford e Hereford). No dia 14, terá julgamento de bovinos de raças e julgamento de ovinos tipo carne, rústicos e galpão. Às 10hs, ocorre julgamento de bovinos de galpão wagyu. Ainda no dia 14, no período da tarde prosseguem os julgamentos das demais raças de bovinos de galpão e rústicos charolês e equinos. Dois remates agitam o dia, às 16hs de ovinos e às 18hs, noite do zebu, charolês, angus, brangus e ultrablack.

No dia 15, prosseguem os julgamentos, com equinos crioulos às 8hs, julgamento de bovinos rústicos. No período da tarde (14hs), julgamento de bovinos galpão (Hereford e Braford), e à noite mais dois tradicionais remates. Às 18hs, remate Braford e Hereford, logo em seguida às 21hs, remate de crioulos.

A organização da feira define nos próximos dias, o restante da programação com shows e outras atrações prevista para a 80ª Exposição Agropecuária de Alegrete.

Foto: Sindicato Rural de Alegrete