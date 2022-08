Campanha incentiva o voto de pessoas com mais de 70 anos

Desde o dia 8, está sendo veiculada em rede nacional de rádio e televisão, a nova campanha institucional da Justiça Eleitoral, que incentiva o voto de pessoas com 70 anos ou mais.

Nas Eleições 2022, quase 10 milhões de eleitores estão nessa faixa etária com voto facultativo. Ou seja, não são obrigados a votar, mas estão aptos caso queiram exercer o direito de escolher seus representantes políticos.

De 70 a 74 anos são 5.873.026 eleitoras e eleitores, enquanto outros 3.852.604 têm de 75 a 79 anos. No total, 9.725.630 estão cadastrados para votar.

Em Alegrete, dos 58.455 eleitores aptos a votar, 3.070 estão na faixa etária de 70 a 74 anos. Já no grupo de 75 a 79 anos, são 2.134 eleitores. Dos 80 aos 84 anos, são 1.455 aptos e dos 85 aos 89 anos, são 875 eleitores. No município são no mínimo 7.534 eleitores entre 70 e 89 anos, que podem exercer o direito de voto, segundo dados extraídos no site do Tribunal Regional Eleitoral.

A campanha transmite a seguinte mensagem: “Quem vota com ou depois dos 70 anos é mais que uma eleitora ou eleitor, é um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece”.