Definidas as quartas de final do Campeonato Alegretense de Futebol de Mesa

Os jogos iniciaram em 12 de junho e a primeira fase registrou uma marca impressionante de 60 partidas, encerrando a primeira fase no dia 31 de julho. Composto por duas chaves de oito times que jogaram entre si, os quatro melhores de cada avançaram no municipal.

A Sociedade Italiana palco da modalidade no município, foi o cenário para os botonistas esbanjarem talento na arte do futebol de mesa. O mês de agosto é reservado para intervalo na temporada, onde os treinos se intensificam para fase quente do campeonato.

Na chave A, Figueirense de Antônio Neto; AAA José Macedo; Flamengo Cesar Franco e Juventus de Cesar Pedroso foram os classificados. Já na B, Palmeiras de José Ernesto; Penarol Luiz Fernando Pedroso; Corinthians de Luiz Martinez e América com Sandro Vaz seguem na disputa.

Conforme regulamento, a fase de quartas de final obedece o cruzamento universal. Ainda sem data definida, os jogos serão realizados no mês de setembro no formato ida e volta, sendo o time melhor classificado na fase inicial o direito de jogar por dois resultados iguais para passar às semifinais.

Confira os confrontos:

Figueirense (Antônio Neto) x América (Sandro Vaz)

AAA (José Macedo) x Corinthians (Luiz Martinez)

Flamengo (Cezar Franco) x Peñarol (Luiz Fernando Pedrozo)

Juventus (Cesar Pedroso) x Palmeiras (José Ernesto Grisa)

Fotos: reprodução