Definidos os primeiros campeões da Copa Pablo Marzullo

No último domingo(30), ocorreu a disputa da Copa Pablo Marzullo no ginásio da Arena Esporte e Lazer. Entraram em quadra as categorias sub-7 e sub-9, que contou também com a presença de escolinhas de fora do município.

A categoria sub-7 foi realizada no formato triângular, as equipes Bola Brasil(Uruguaiana), TP Futsal(Bagé) e Arena(Alegrete), protagonizaram grandes jogos com uma” chuva” de gols. Na categoria sagrou-se campeão a equipe do Bola Brasil, segundo colocado TP Futsal e terceiro colocado Arena Alegrete.

Na categoria sub-9, a escolinha vencedora foi TP Futsal(Bagé), segundo lugar Bola Brasil(Uruguaiana) e terceiro lugar Arena(Alegrete). O público prestigiou uma grande integração entre as escolinhas e puderam contribuir de forma significativa com a realização desse grande campeonato na Fronteira-Oeste. Abaixo estarão disponíveis os resultados de cada jogo e da referida categoria.

A Copa Pablo Marzullo prossegue agora com a categoria Sub-17. Segundo o coordenador Roger Severo ainda não definida a data da disputa.

Fotos: Roger Severo