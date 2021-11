UNIPAMPA recebe homenagem na Câmara nos seus 15 anos em Alegrete

Na homenagem que a Câmara prestou pelo transcurso dos 15 anos do Campus Alegrete da UNIPAMPA, através de sessão solene realizada na noite da última sexta-feira (5), o que mais marcou foi o carinho e o reconhecimento de toda uma comunidade a esta instituição de ensino.

A proposição foi dos vereadores Anilton Oliveira/PT e Fábio Perez Bocão/Progressistas, com a unanimidade da Casa.

O ato foi prestigiado pela presença do Reitor da UNIPAMPA, professor Roberlaine Ribeiro Jorge, do diretor do Campus, Ederli Marangon e os deputados que lideraram o movimento de criação da Universidade, Luiz Fernando Mainardi e Paulo Pimenta.

A secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, professora Angela Viero representou o prefeito Márcio Amaral. Doze vereadores se fizeram presentes, assim como representações da comunidade.

Na manifestação dos proponentes, o vereador Anilton Oliveira trouxe o exemplo de Júlio César e a história romana na travessia do arroio Rubicão para contextualizar a conquista da UNIPAMPA em que Alegrete deixou de pensar no apego a uma cultura latifundiária individualista para pensar numa nova matriz de desenvolvimento.

Uma luta que começou por Alegrete e Bagé, inicialmente pensando na federalização da Urcamp, a fim de que a região tivesse uma universidade federal. O vereador não deixou de criticar a emenda constitucional 95 que congelou recursos para a educação e saúde por 20 anos, atingindo duramente as universidades. Lembrou em seu pronunciamento que Alegrete tem o maior número de museus e universidades e públicas e particulares, o que torna a cidade a capital da educação e da cultura. Seguimos lutando por uma educação libertária, completou.

O vereador Fábio Bocão, coautor, em seu pronunciamento, manifestou todo o carinho e reconhecimento ao reitor Roberlaine. E deu o recado aos jovens: “Precisamos sonhar mais” Não deixou de enaltecer a figura do ex-presidente Lula que, conforme frisou, vestiu a camisa da educação. E acrescentou que, homenageando os 15 anos da UNIPAMPA não se pode deixar de lembrar de um presidente que fez tanto pela educação.

Plenário recebeu deputados, secretária de educação e reitor

O vereador concedeu aparte ao seu colega Vagner Fan que registrou a importância da UNIPAMPA na área da pesquisa, inovação e tecnologia através do PampaTec.

Os líderes de bancada também se manifestaram. Vereador João Leivas/MDB lembrou da dificuldade que era para o aluno egresso da escola pública ingressar na universidade. Tinha de estudar fora. Com a chegada da UNIPAMPA chegou também o desenvolvimento e a nova realidade para a educação nesta região.

O vereador Eder Fioravante/PDT, fez um breve relato sobre a implantação da universidade e disse a UNIPAMPA construiu o sonho de muitos jovens que frequentaram esta universidade.

A Palavra da Universidade

O diretor do Campus Alegrete da UNIPAMPA, Ederli Marangon registrou em números o crescimento do Campus, com mais de 160 servidores entre técnicos e professores, mais de 1,5 mil alunos distribuídos em 7 cursos de graduação e 3 cursos de pós-graduação e vem aí um novo curso de Especialização em Eficiência e Qualidade Energética. Com um parque tecnológico que possibilitou a instalação de 12 startups e cases de sucesso como a EGD e Microgrid e mais de R$ 7 milhões de impostos arrecadados. Mais de 12 mil metros de área construída. O diretor citou também que egressos da UNIPAMPA trabalham para fora do país. Há ex-alunos atuando na Suiça e na Austrália.

O reitor Roberlaine Ribeiro Jorge, em seu pronunciamento, deixou transparecer a sua ligação sentimental e profissional com a cidade da qual recebeu o título de cidadão alegretense.

Visivelmente emocionado lançou o olhar sobre as pessoas presentes, identificando a sua relação com muitas delas por sua marcada passagem em Alegrete. O reitor emocionado respirou fundo e pronunciou: São 15 anos, quantas conquistas, uma prova cabal do sucesso da UNIPAMPA . É um momento de muita felicidade para todos nós. Comentou sobre os cortes orçamentários que impactam na vida da universidade, mas que nem assim a instituição deixa de seguir seu caminho e abrindo-se para a cidade, fazendo presença em todos os lugares, nos asilos, hospitais, na comunidade. Deu um toque sobre o projeto da Vila Olímpica que será dentro da UINIPAMPA. Que a universidade tem um orçamento de quase meio bilhão de reais.

Somente em Alegrete são quase R$ 20 milhões, somente em folha de pagamento/ano. Esta é a UNIPAMPA, recebendo alunos do mundo inteiro para estudos e intercâmbio, instituição que mostra a sua diversidade.

Sessão dos 15 anos da UNIPAMPA recebeu um bom público

Mainardi: a maior mobilização



O deputado Luiz Fernando Mainardi/PT, um dos precursores da UNIPAMPA, juntamente com o deputado Paulo Pimenta, em, sua fala historiou os caminhos que levaram à implantação da UNIPAMPA que começou com a luta pela filantropia da Fundação Educacional de Alegrete, sendo o seu primeiro trabalho na Câmara Federal.

Depois veio a batalha pela criação da UERGS e a ideia de federalização da URCAMP. Não deixou de lembrar o que foi a mobilização em Alegrete que colocou 8 mil pessoas nas ruas. Citou a atuação do prefeito José Rubens Pillar, um apaixonado pela educação, frisou.

A UNIPAMPA não caiu do céu, não foi decisão somente do presidente Lula, mas de mobilização de uma região. Bagé reuniu 40 mil e a universidade foi criada e transformou a vida de 10 cidades polo do Estado . Somente a educação é capaz de transformar uma sociedade e fazer um país m ais justo, concluiu.



Pimenta: A primeira Multicampi



O deputado Paulo Pimenta/PT afirmou em seu pronunciamento que o dia era de homenagear a comunidade, os que acreditaram na ideia. Se nada tivesse sido feito, como apostar na criação de uma universidade, referindo-se às audiências públicas realizadas em toda a região de abrangência. Afirmando que fez questão de estar presente no momento histórico,

Pimenta destacou a importância da criação da UNIPAMPA pelo fato de ser a primeira no País com multicampi o que não deixa de ser histórico. E que o nome UNIPAMPA foi uma feliz ideia do deputado Mainardi.



Secretária Ângela:

Em nome do prefeito Márcio, a secretária Ângela Viero foi à tribuna para homenagear a UNIPAMPA e afirmar que aquilo que se consegue com garra e determinação tem outro sabor. É o mesmo sabor da luta pela conquista da universidade.

O Brasil só pode ser chamado de nação quando se investe na educação. A secretária valorizou a função da educação básica. A UNIPAMPA só continuará a existir se nós acreditarmos no chão da nossas escolas e investir na educação básica.



Presidente Firmina: história da vida



O encerramento da sessão solene foi a cargo da presidente da Câmara, vereadora Firmina Soares. Pouco antes, a presidente fizera a entrega de certificado de reconhecimento do Legislativo ao Reitor Roberlaine, ao diretor do Campus, Ederli Marangon e aos deputados Mainardi e Pimenta. Em suas breves palavras, carregadas de lições de vida, a presidente Firmina contou das dificuldades enfrentadas, sua mãe empregada doméstica, pai pedreiro, não conseguiu cursar faculdade, mas que, com muito sacrifício criou e formou o seu filho advogado.

Não deixou de citar sobre as barreiras enfrentadas pelo preconceito , mas que superou com trabalho e determinação. Saudou a UNIPAMPA nos seus 15 anos, abrindo as portas da educação superior a jovens não só de Alegrete mas aos que chegam de outros lugares.. Desejou vida longa à UNIPAMPA e aos deputados.

A sessão foi encerrada ao som do Hino Rio-Grandense.

Fotos e Fonte: assessoria da CMA