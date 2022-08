Escola José Antônio Vilaverde Moura realizou muitas atividades para marcar seus 48 anos

No último dia 27, a Escola Municipal José Antônio Vilaverde Moura completou 48 anos de compromisso com a Educação, um trabalho que vem sendo realizado com profissionalismo, amor e dedicação ao longo da sua história enquanto instituição formal de organização do conhecimento.



Com uma caminhada histórica de quase meio século de atividades educativas junto à sua comunidade, a escola está localizada no Bairro Piola, na Rua Pedro Carneiro Pereira, onde atende a média de 227 alunos anualmente, desde a Educação Infantil, Nível A, até o 9° ano, nos turnos manhã e tarde.



A Equipe Gestora de 2022 está composta pela Diretora Ana Cláudia De Gregori Ramos, vice-diretora Letícia Trindade Stadulni de Mendonça, Coordenadora Pedagógica Neffar Jaquelini Azevedo Vieira de Assis Brasil e Orientadora Educacional Sintia Marlova Felipeto, 16 professores, 09 funcionários e 05 auxiliares.

A escola conta com o apoio da comunidade para a realização das atividades que sejam de cunho pedagógico ou de cunho social.

Durante a semana de Aniversário a Escola desenvolveu muitas atividades e recebeu muitas visitas especiais.