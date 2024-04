Profissionais de saúde da UPA recebem reconhecimento público pela excelência dos serviços

Share on Email

No universo complexo e desafiador da saúde pública, é fundamental reconhecer e enaltecer os momentos em que o atendimento é elogiado e valorizado pelos pacientes. Recentemente, durante um depoimento ao PAT, Cláudia Maria Ferreira Da Costa Melgarejo compartilhou sua experiência positiva ao utilizar os serviços da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), destacando não apenas a qualidade do atendimento, mas também a importância do reconhecimento público desses momentos.

Melgarejo, oriunda de uma família com uma longa tradição de envolvimento na área da saúde, revelou o legado de comprometimento e dedicação de seu pai, Plínio Melgarejo, que dedicou sua vida ao serviço voluntário em prol da Santa Casa. Essa herança familiar moldou sua perspectiva e sensibilidade em relação aos serviços de saúde, tornando-a especialmente atenta aos detalhes do atendimento que recebeu.

“Trabalhamos incansavelmente para que a população seja bem atendida, mas infelizmente sempre tem as mentiras”, ressaltou Melgarejo, reconhecendo a importância das críticas construtivas para impulsionar melhorias, mas também alertando para a disseminação de informações inverídicas que podem obscurecer a realidade do atendimento.

A experiência de Claudia na UPA remonta há nove anos. Naquela ocasião, ela enfrentou uma conjuntivite repentina e foi encaminhada à UPA, onde recebeu um atendimento rápido e eficaz.

Recentemente, no sábado, ela encontrou-se novamente recorrendo aos serviços da UPA, desta vez devido a sintomas de mal-estar e náuseas causados pela ausência de sua medicação para hipertensão. Mais uma vez, ela foi prontamente atendida por uma equipe médica empática e competente, que a conduziu através de todo o processo de diagnóstico e tratamento.

Durante o tempo de espera necessário para que as medicações surtissem efeito, Melgarejo teve a oportunidade de observar de perto o trabalho da equipe de saúde. Ela destacou a competência, carinho e paciência demonstrados por todos os profissionais, desde a médica que a atendeu inicialmente até a técnica de enfermagem que a acompanhou durante o procedimento.

“Todos os profissionais que trabalham lá são muito carinhosos, competentes e pacientes”, elogiou. “Tratam com desvelo desde a criança com vômitos ao adulto com medo de agulha e veias finas, difíceis de puncionar.”

Por meio de sua colega Lilian Alvarenga Machado Alves, Melgarejo expressou seu profundo agradecimento e reconhecimento à equipe da UPA, enaltecendo o excelente atendimento que recebeu. Seu testemunho serve como um lembrete poderoso da importância de reconhecer e valorizar publicamente os esforços dos profissionais de saúde em proporcionar cuidados de qualidade à comunidade, mesmo em meio aos desafios e críticas enfrentadas pelo sistema de saúde público.