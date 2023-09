Comunidades de quatro bairros de Alegrete recebem o projeto de descentralização da Prefeitura

Na última quinta-feira (28), a Prefeitura de Alegrete em conjunto com a Secretaria de Saúde visitaram quatro bairros do Município. Jardim Planalto, Inês, Kennedy e Lara foram às localidades escolhidas para que a população pudesse expor suas demandas de melhoria.

O Prefeito Márcio Amaral, o Vice Jesse Trindade além dos Secretários; Rui Medeiros e Haracelli Fontoura foram os representantes do poder público na ação. A visitação dos servidores, faz parte do cronograma que a Prefeitura de Alegrete estabelece no começo do mês para que os responsáveis possam atender as demandas da comunidade.

A Secretaria de Saúde realizou serviços de atendimento especializado, verificando pressão arterial, aplicando vacinas e também fez testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite ( B e C). A responsável pela pasta Haracelli, relata que essa aproximação é de grande importância para o desenvolvimento de um trabalho mais direcionado nas soluções rápidas dos problemas de saúde da população.