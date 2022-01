Depois de dias escaldantes, a brusca queda da temperatura

Sabe-se que essa temperatura registrada pelo termômetro é pelo fato de que estão instalados perto de concreto de construções e asfalto, como as ruas e avenidas e isso interfere no valor, contribuindo com o aumento da temperatura. Pelo Inmet, Alegrete registrou 43°C.

Em menos de 24h, conforme estava previsto, a temperatura caiu bruscamente. Na Rua Dos Andradas ao meio-dia o termômetro registra 27°C.

O calorão já era, por enquanto. A poderosa, longa e histórica onda de calor a partir desta quinta será meramente estatística no Rio Grande do Sul. O tão aguardado alívio após 15 dias seguidos acima de 40ºC no Estado chega com a passagem de uma frente fria e o ingresso de uma massa de ar mais frio que derrubou a temperatura.

Prefeito afirma que os professores não foram lesados, e exemplifica; veja

À medida que o ar mais frio avança do Sul acompanhado de vento deixa uma sensação confortável ao ar livre e, no interior dos ambientes, embora, o ar quente dos últimos dias a temperatura está muito branda.

O efeito do avanço do ar mais frio que se desloca do Sul para o Norte já era sentido durante a madrugada desta quinta-feira.

Somente em uma propriedade no Pai Passo o fogo destruiu 1.600ha

Muitas nuvens cobrem o Rio Grande do Sul e chove ou garoa na maior parte do território gaúcho no decorrer desta quinta, mas no Oeste e no Sul haverá melhora e o sol aparece com nuvens ao longo do dia. Alerta-se para o risco ainda de chuva por vezes localmente forte e volumosa do Centro para o Norte do Estado.

A temperatura à tarde na grande maioria dos municípios estará de 10ºC a 15ºC abaixo do que vinha se registrando, segundo aponta a MetSul. Nos próximos dias, a previsão é de marcas agradáveis.

Para Alegrete, nesta quinta-feira, a previsão é de mínima de 21°C com máxima de 27°C. Muitas nuvens com pancadas de chuva, por vezes forte, e com trovoadas isoladas, conforme o INMET.

Já a sexta(28), a mínima é de 16°C com máxima de 31°C, sem previsão de chuva e assim, segue o final de semana com mínima de 16°C no sábado e máxima de 32°C. Para o Domingo(30), a mínima é de 18°C e máxima de 37°C.

Embora massas de ar frio em janeiro não trarão frio propriamente dito para a grande maioria dos municípios, noites bastante agradáveis são esperadas.