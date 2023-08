Depois do intenso movimento, RH do Stock Center entrevista candidatos a vagas noturnas

Essa procura de candidatos foi para as 80 vagas iniciais aos vários setores do atacadão Stock Center que, pela previsão, vai abrir no próximo mês de outubro, na Zona Leste de Alegrete. Foi um intenso trabalho da equipe da agência do FGTAS Sine. Muitos outros já tinham registrado currículo on-line, portanto, a quantidade de alegretenses que estão pleitando uma vaga de trabalho é grande. Neste dia 23, o movimento foi tranquilo na agência do FTGTA- Sine de Alegrete.

Depois do fechamento da agência às 16h 30min de ontem, ainda havia muita gente na fila, diante disso, os servidores continuaram o trabalho e pegaram os currículos dos que não puderam entregar pessoalmente. Logo após passaram a ligar aos candidatos e apenas cinco atenderam o telefone. Era o contato para as vagas de repositor noturno (masculino), que estão passando pela entrevista, nesta quarta-feira (23). Eles vão continuar os contatos para essas vagas em específico. No dia 22, foi uma ação mais concentrada em função da estada do Sine móvel na cidade, porém a agência local vai continuar recebendo e cadastrando currículos.

O diretor- presidente do Sine, José Scorsato, em função de sua estada em Alegrete junto com a unidade móvel disse que é importante que as pessoas se qualifiquem, porque as empresas precisam de muita mão de obra. Estudar e aprender sempre é fundamental, destacou.