Tinga abre semestre na Unipampa com palestra ministrada a todos os campi

Estudantes, professores e comunidades acadêmicas dos 10 campi da Universidade Federal do Pampa acompanharam a palestra do ex-jogador de futebol e empreendedor Paulo César Tinga, que marcou a abertura do segundo semestre letivo da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), na noite desta segunda-feira, 21 de agosto. A iniciativa em parceria com o Sebrae RS, foi realizada presencialmente no auditório da superintendência do Sicredi Essência, em Alegrete, onde estiveram presentes mais de 400 pessoas, porém o evento ainda contou com transmissão ao vivo para os demais campi da instituição de ensino superior.

Com o título “Gestão além da planilha”, Tinga discursou sobre autorresponsabilidade, superação de desafios, disciplina, trabalho em equipe, além de outros temas, a partir de situações vivenciadas em sua vida pessoal e sua carreira como empresário e como jogador de futebol e como empresário com passagem por clubes brasileiros como Grêmio, Internacional e Cruzeiro, e internacionais como o Borussia Dortmund, da Alemanha e o Sporting, de Portugal.

Na oportunidade, o reitor da Unipampa, Roberlaine Ribeiro Jorge destacou a sua satisfação em poder realizar um evento junto ao Sebrae para falar sobre educação e empreendedorismo, tendo como base a história de Tinga, o qual considera um exemplo para a sociedade. “Para nós, da academia, poder trazer essas referências da sociedade, poder dialogar e conversar, é um prazer muito grande, porque a universidade nada mais é do que o espelho da sociedade”, contou.

O diretor-superintendente do Sebrae RS, André Vanoni de Godoy, afirmou que, na sua visão, o empreendedorismo é aquilo que cada um tem dentro de si, e que se bem trabalhado, pode levar a pessoa a qualquer lugar que ela queira chegar. “O fato de o Sebrae estar aqui, no evento de abertura de um semestre letivo, conversando com alunos e professores, é justamente porque nós acreditamos que o potencial que existe em cada um de vocês, se bem trabalhado, pode fazer com que vocês realizem seus sonhos, sejam quais eles forem”, afirmou.

Por sua vez, o gerente da Regional Campanha e Fronteira Oeste do Sebrae RS, Angelo Aguinaga, agradeceu aos parceiros que viabilizaram a realização do evento, destacou que a trajetória de Tinga é um exemplo de como o pensamento empreendedor pode mudar vidas e ressaltou a importância da educação empreendedora. “Aproveitem, contem com o Sebrae, educação empreendedora é algo muito importante, que sem dúvida nenhuma, pode mudar o futuro da vida e da carreira de vocês”, ressaltou.