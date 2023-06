Emenda impositiva do vereador Leivas vai calçar ruas da Vila Nova

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No bairro Vila Nova, em Alegrete, teve início um projeto de pavimentação que beneficiará as ruas Arthur Bento Hormain e Borge Bolina da Silva. Essa importante obra, que está sendo realizada com um investimento superior a R$ 239 mil, foi viabilizada por meio de uma emenda impositiva proposta pelo vereador João Leivas.

A pavimentação dessas ruas era uma demanda antiga da comunidade local, que enfrentava problemas recorrentes, como poeira em períodos de seca e lama durante o período chuvoso. A emenda impositiva é uma ferramenta importante para que os parlamentares possam direcionar recursos para projetos de sua escolha, atendendo às demandas da comunidade que representam. No caso do vereador João Leivas, ele identificou a necessidade de investir na infraestrutura das ruas do bairro Vila Nova, visando melhorar a qualidade de vida dos moradores.

A pavimentação das ruas Arthur Bento Hormain e Borge Bolina da Silva trará inúmeros benefícios, além de melhorar as condições de tráfego, contribuindo para a mobilidade urbana, a pavimentação também proporcionará mais conforto e segurança aos pedestres e motoristas. Isso também terá impactos positivos no aspecto estético do bairro, contribuindo para a valorização dos imóveis e para a qualidade de vida dos moradores.