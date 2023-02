Descida dos Blocos é o carnaval dos novos tempos; lindas imagens da 3ª noite

Share on Email

Com um público muito expressivo, que tem aumentado a cada noite, a Descida dos Blocos tem sido a grande festa neste período de Carnaval em Alegrete.

Muitas famílias reunidas e os blocos que brincam, em sua maioria, até quase o dia raiar, também, tem aqueles que chegam em casa já ao amanhecer.

O carnaval faz parte da cultura brasileira, seja criança, adulto, jovem ou idoso, todos gostam e curtem o feriado do seu jeito.

Família Perfeito

O palco está montado na rua Venâncio Aires cruzamento com Luiz de Freitas. Nesta terceira noite, a animação foi a cargo de Emerson Mendonça e Banda, Escola de Samba Canudos e Preto DJ.

Muitos blocos participam como da Flex com Emilio Saldanha, Lisiane, Cinthia, assim como bloco do Villa que também teve a presença do vice-prefeito Jesse Trindade.

Bloco dos Amigos

A Porta Estandarte Kélen Santos, destacou a importância e responsabilidade de representar a escola. Este é o primeiro ano dela que recebeu a bandeira de Cleonice Xavier Lima, que estava desde 2004 com a missão de levar a bandeira da escola Canudos na avenida.

Miguel Trindade segurança há mais de 30 anos em Alegrete, também, não ficou fora da folia, mesmo que trabalhando.

O clima de descontração e cerca de 4 mil pessoas, na terceira noite, onde os blocos de Carnaval ficaram mais em evidência, com a presença de um número maior de participantes que as demais noites. O registro é de muitos jovens, a grande maioria inclusive acompanhada pelos pais, além das famílias e foliões. Uma festa para todos que, até então, não teve nenhum incidente e o local pela manhã é totalmente limpo, mantendo a cidade organizada.

Entre os blocos também estão: Seka Kopo, Pirulito Louco, Pix, Só Elas – entre tantos outros. A festa que iniciou no último sábado, encerra nesta terça-feira(21).

Na quinta edição, da Descida dos Blocos, Diego Fagundes e Maysa Moreira contam com o auxílio dos comerciantes da cidade. ” Estamos muito felizes pelas três noites de muita alegria, povo imenso, sem incidentes e com a certeza de que todo esforço está valendo a pena. Gratidão a todos ” – falou Diego.

Cailanne Dorneles Elena Belmont

Fotos e informações Gisele Luz