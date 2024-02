Descida dos Blocos levou multidão ao Parque dos Patinhos

Na noite inaugural da sexta edição da Descida dos Blocos em Alegrete, a energia pulsante dos foliões envolveu as imediações do Parque Rui Ramos em uma atmosfera de celebração e diversão. Pela primeira vez, a festividade encontrou abrigo nesta regiãoda cidade, marcando um novo capítulo na história do evento. Um público expressivo se fez presente, ansioso por vivenciar momentos de alegria e descontração.

O cenário estava adornado com uma iluminação, que realçava a beleza do local e proporcionava uma atmosfera vibrante. A presença de segurança privada, Guarda Municipal e Brigada Militar garantiam a tranquilidade dos participantes, enquanto ambulâncias de apoio estavam prontas para qualquer eventualidade, demonstrando um cuidado com o bem-estar dos presentes.

As atrações musicais, protagonizadas por artistas como Hemerson Mendonça e diversos DJs, deram o tom inicial à festa, que se estenderá até a próxima terça-feira. A diversidade sonora promete agradar a todos os gostos, proporcionando momentos de dança e animação.

Neste domingo, destaca-se a primeira tarde de carnaval infantil, promovendo a inclusão e diversão para os pequenos foliões, que também têm seu espaço garantido nesta festa tradicional.

A 6ª Descida dos Blocos é um evento integralmente financiado pela iniciativa privada, evidenciando o compromisso do setor empresarial com a promoção de eventos culturais na região. A infraestrutura foi ampliada para esta edição, visando proporcionar uma experiência ainda mais gratificante para os participantes.

Coordenado por Diego Fagundes e Maysa Moreira Vaz, idealizadores do projeto em 2018, a festividade ganha cada vez mais destaque, consolidando-se como uma referência entre os eventos carnavalescos da região.

O aumento no número de blocos participantes, passando de 90 para 198 neste ano, ressalta a adesão da comunidade, que se mobiliza em torno da celebração. Além das atrações musicais, a festa conta com a participação das Escolas de Samba Pôr do Sol, Rosas de Ouro e Canudos, e tem porobjetivo resgatar as tradicionais marchinhas e sambas que marcaram época nos antigos carnavais.

Toda a atividade é viabilizada exclusivamente com recursos da iniciativa privada, arrecadados junto aos comerciantes e empresários locais. O apoio da Prefeitura, cedendo o espaço público, assim como o trabalho da Guarda Municipal e Brigada Militar, são fundamentais para garantir o sucesso e a segurança do evento.