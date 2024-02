Descida dos Blocos, versão infantil, foi aprovada na primeira edição

Na segunda tarde do Carnaval Infantil da Descida dos Blocos em Alegrete, a animação tomou conta das das imediações do Parque Rui Ramos com a presença do DJ Biel, de apenas 17 anos, que agitou a festa com sua seleção de músicas. Crianças de diversas idades participaram desse momento festivo, que contou com pó colorido, música e, é claro, uma parada obrigatória na praça de alimentação para repor as energias.

O evento, que ocorreu no dia 13 de fevereiro, durante a terça-feira de Carnaval, marcou a segunda tarde de diversão para os pequenos foliões, encerrando com chave de ouro a primeira edição da Descida dos Blocos com Carnaval Infantil em Alegrete. Além das fantasias da criançada que se destacaram, a Galinha Pintadinha foi uma das mais animadas, garantindo risadas e muita alegria para as crianças e suas famílias.

Organizado por Diego Fagundes e Maysa Moreira, a Descida dos Blocos é um evento independente que não conta com recursos públicos. A festa, patrocinada por empresas locais, proporcionou quatro noites e duas tardes de muita diversão, reunindo crianças, adolescentes e adultos em um ambiente seguro e festivo. O local escolhido para sediar as comemorações, as imediações do Parque Rui Ramos, foi palco de momentos inesquecíveis durante os dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro.