Desfile Temático à mercê das condições climáticas

O aguardado Desfile Temático, parte integrante das comemorações dos Festejos Farroupilhas em Alegrete, encontra-se sob um episódio de incertezas devido às variáveis condições climáticas.

Em uma entrevista coletiva à imprensa, o coordenador dos Festejos Farroupilhas, Cléo Trindade, e o prefeito Márcio Amaral, destacaram a incerteza que envolve a realização do Desfile Temático. A grande preocupação gira em torno das previsões meteorológicas, que têm sido inconsistentes ao longo do dia.

Inicialmente, Cléo Trindade informou que, até a madrugada de hoje(18), a previsão indicava um volume de chuva considerável, chegando a 80mm. No entanto, durante a manhã, essa previsão mudou drasticamente, reduzindo-se a cerca de 1mm. Essa mudança repentina pegou a todos de surpresa, especialmente porque a estrutura de som e luz ainda não havia sido montada.

Segundo Cleo Trindade, os responsáveis pelos equipamentos de som e luz afirmaram que não é possível montar a estrutura na Praça com chuva, e o tempo restante até a noite não é suficiente para realizar essa tarefa. Ele enfatizou que o Desfile Temático é uma apresentação que depende essencialmente da estrutura de som e luzes para ser impactante e envolvente.

O tema deste ano é o Centenário da Revolução de 1923, com foco na emblemática Batalha da Ponte Borges de Medeiros.

Caso o tempo não colabore para esta terça-feira (19), a opção de adiar para o dia 20. O prefeito Márcio Amaral ressaltou a dependência das condições climáticas para a realização deste evento tão aguardado pela comunidade.

Enquanto isso, o Desfile do Gaúcho está confirmado e ocorrerá independente das condições climáticas, com saída programada para as 9h, no CTG Farroupilha. A tradição gaúcha prevalece, mesmo diante das incertezas do tempo.