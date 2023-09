IGP-M, o índice que reajusta aluguéis, caiu em agosto

O IGP-M (Índice Geral de Preços Mercado), conhecido como a inflação do aluguel, caiu 0,14% em agosto, após registrar baixa de 0,72% no mês anterior. A reportagem do PAT, em contato com imobiliárias do município procurou entender os principas motivos que levaram a queda do valor agregado do aluguel.

A queda no valor do aluguel está sustentada principalmente pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação do atacado no mercado. Esse quadro está fundamentado em outros setores da sociedade que tiveram um viez de crescimento, ajudando a diminuir a taxa de valor das moradias.

Os consultores de imobiliárias acreditam que essa queda no valor agregado ocorre principalmente pela pouca procurar das moradias. O valor reduz muito quando o imóvel não é procurado ou alugado, o consumidor procura consultar a frequência que que aquele espaço é alugado, então esse fator também é preponderante no quesito valorização do imóvel.