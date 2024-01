Incêndio destrói residência e veículo em Alegrete

De acordo com as informações fornecidas pelos Bombeiros, as chamas envolveram um veículo modelo Onix e a casa adjacente.

Os bombeiros conseguiram controlar as chamas, evitando que o fogo se alastrasse para outras propriedades próximas. Além do combate ao incêndio, foi realizado o rescaldo, garantindo que possíveis focos residuais fossem completamente extintos.

A residência afetada estava vazia no momento do incidente, e não há relatos de feridos ou vítimas. As autoridades ainda estão investigando as causas do incêndio, que deixou a casa e o veículo completamente destruídos.