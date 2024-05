Dia do Desafio diferente nesta quarta-feira em Alegrete. Um compromisso com a solidariedade

Em Alegrete, pontos de arrecadação para auxiliar as comunidades afetadas pelas inundações no Rio Grande do Sul. O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e Sindicatos, em conjunto com o município, está engajado no auxílio da comunidade gaúcha. A solidariedade, que sempre fez parte das ações, agora é o principal objetivo.

Autor de vários furtos e ameaças em Alegrete é preso pela Polícia Civil

Leite UHT estarão sendo coletados no Sindilojsas, Sesc e no Senac no Dia do Desafio, sendo esse o desafio proposto neste ano. E mais do que nunca, ajudar ao próximo, destacam os agentes Sesc. O Sistema Fecomercio Sesc/Senac e Sindilojas estarão arrecadando leite para doação.

Tudo que for arrecadado será revertido para instituições cadastrada no Mesa Brasil. “Vamos fazer esse DDD de grande impacto na vida dos gaúchos”, exortam os promotores.

Ataques de cães a ovinos é a maior praga nos rebanhos no 1° distrito de Manoel Viana

É possível contribuir com o DDD, no Sesc, Senac e Sindilojas. Para encerrar o DDD 2024 em grande estilo, um aulão da Melhor Idade em frente ao Sesc, no período da tarde e à noite ocorre mais uma rodada do Citadino na Arena com ingresso solidário, vá ao ginásio e contribua com litro de leite.