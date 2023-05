Dia do gari: com zelo e capricho eles mantêm a cidade limpa

Neste 16 de maio, em todo o Brasil, homenagea-se os garis, responsáveis ​​por manter as ruas, praças e adjacências limpas de todo o resíduo gerado naturalmente ou por ação do ser humano. A reportagem do PAT teve a oportunidade de conversar com dois representantes dessa categoria, que destacaram as mudanças positivas ocorridas desde janeiro.

Valério Trindade, com 19 anos de experiência, enalteceu todos os colegas e afirmou que o trabalho dos garis é digno e, devido à troca para a Secretaria de Meio Ambiente, está se tornando ainda mais humanizado. Ele mencionou que as pessoas mais idosas são as que mais valorizam e cumprimentam os garis, enquanto a geração mais jovem ainda apresenta certo preconceito. No entanto, Valério está otimista em relação a essa percepção, pois acredita que, com o tempo, a sociedade irá acolher plenamente a importância desse trabalho essencial.

Paulo Ari Trindade, com 12 anos na função, acrescentou que, quando iniciou na atividade, ela era vista como algo marginalizado. No entanto, ele enfatizou que muitos trabalhadores da área possuem formação acadêmica, inclusive cursos superiores, e todos têm muito orgulho de sua profissão. Paulo falou que é pai de dois filhos que estão realizando curso superior e sai de casa todos os dias feliz por poder garantir o sustento de sua família. A mudança para a Secretaria do Meio Ambiente trouxe uma abordagem mais humanizada, valorizando ainda mais os servidores, que recentemente passaram por um programa de prevenção de acidentes de trabalho.

Vereador Bocão entrega sua defesa no processo que apura denúncias contra seu mandato

No decorrer de suas carreiras, os garis já vivenciaram situações inusitadas. Paulo lembrou de um dia em que um morador descartou um saco contendo pintinhos vivos e mencionou que, durante uma pandemia, faltou empatia por parte das pessoas. Alguns colegas ficaram doentes, chegando a ser hospitalizados, mas foram poucas as pessoas que os informaram por mensagens ou qualquer outro meio que identificasse que ali havia resíduos de um lar com pessoas infectadas. Ele ressaltou que o trabalho dos garis é insalubre e que objetos cortantes, como vidros e seringas, são frequentemente descartados de forma irregular.

Atualmente, existem três equipes que atuam pela manhã e outras três à tarde, cada uma composta por cerca de seis servidores e um motorista. Esses profissionais são fundamentais para manter a cidade limpa e habitável, garantindo o bem-estar e a qualidade de vida de todos os cidadãos. O trabalho dos garis é um serviço essencial e merece reconhecimento, valorização e respeito.

Elza Mello: uma bailarina que acreditou nos sonhos que embalaram sua infância

Neste Dia do Gari, vamos refletir sobre a importância desses profissionais em nossa comunidade e, sempre que possível, expressar nossa gratidão pelo trabalho árduo que eles realizam diariamente.