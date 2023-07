Dia dos avós – o amor em dose dupla

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Os avós são o Google da família, com respostas para todas as perguntas e histórias incríveis para compartilhar

Diz que ser avó ou avô e ser mãe e pai em dose dupla. Quem tem netos reafirma essa máxima. E neste dia 26 de julho é Dia dos Avós. Depois de criarem os filhos vem os netos, crianças cheias de energia e novidades para aprender. E assim os avós se inserem nesta nova realidade A maioria dos avós, já na terceira idade, afirmam que se renovam com as crianças que agregam, ainda mais, as famílias

Simone Nicoli e Kiko é um casal de avós que tem duas netas Isabela e Izadora e resumem que ser avós é transbordar o amor. Elas nos ensinam e são puro carinho conosco e isso nos renovou com mais saúde fisca e mental. – É divino ser avó, atesta Simone.

Pedro Moraes é uma daqueles que trabalha desde que acorda, produzindo hortifrutigranjeios na Chácara da Edília no prolongamento da Avenida Tiaraju. Sempre que tem um tempinho fica com a neta Aurora de 2 anos.- Somos pura união e alegria.

Elaine Trindade, do bairro Getúlio Vargas, ama ser avó de cinco netos alguns ja adolescentes. São os amores da vida gente. Com eles ensinamos e aprendemos muito, porque esta nova geração é incrivel de esperta e inteligente isso ajuda a gente a se renovar.;é a continuiadade da família, salienta.