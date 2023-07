Identificado homem encontrado morto no Campo do Vila

Na manhã desta quarta-feira, dia 26, a Polícia Civil, por meio dos policiais da 1ª Delegacia de Polícia (DP) de Alegrete, obteve a identificação do cadáver encontrado na tarde de ontem(25), em um campo no bairro Vila Nova.

O cadáver foi identificado como sendo de João Fernandes dos Santos Carvalho, um homem de 57 anos que estava desaparecido há alguns dias, de acordo com informações fornecidas por seus familiares que, também, reconheceram o corpo do homem.

Produtor de Alegrete colhe mais de 4 toneladas de Noz-pecã

Não havia qualquer registro de ocorrência de seu desaparecimento junto às autoridades policiais.

Após a descoberta do cadáver, as autoridades realizaram a perícia de necropsia no corpo para determinar as causas da morte. De acordo com os resultados da perícia, a morte ocorreu por causas naturais, não sendo encontrados quaisquer sinais de violência no corpo e nem elementos que indiquem a prática criminosa.

A Polícia Civil enfatizou a importância da colaboração entre as forças de segurança pública e os profissionais de saúde nesta investigação. O auxílio da Brigada Militar e do Posto Médico-Legal de Alegrete foi fundamental para a rápida identificação da vítima e a conclusão do caso.