Diminuição de alunos nas engenharias da Unipampa: vários fatores contribuem para essa redução

Um sonho de décadas começou a se tornar realidade em 2006, quando, no campo da antiga aviação, nascia a Universidade Federal do Pampa na terceira capital farroupilha.

Antes mesmo de sua criação oficial, como universidade autônoma – efetivada pela Lei nº 11.640, de 11 de janeiro de 2008 -, a Instituição acolheu seus primeiros estudantes em 2006 em Alegrete.

O sonho de cursar uma universidade federal, perto de casa, ascendou a esperança em muitas famílias, principalmente, as que não tinham condições de manter filhos fora da cidade ou pagar para estudarem em intituições particulares.

Além dos alunos aqui da cidade, a nossa comunidade começou a conviver com infinidades de sotaques de estudantes de outras cidades gaúchas e de outros estados que vieram cursar faculdades na área tecnólogica no campus de Alegrete. Muita coisa mudou por aqui, com incremento nos aluguéis, comécio, bares e restaurantes que, também acolhem esse novo público.

Além da disseminação de tecnologias em parceria com escolas e instituições, o PampaTech que acolhe startups, sendo um meio dos que se formam aqui conseguirem criar suas empresas e, posteriormente, se colocarem no mercado de trabalho.

Campus da Unipampa de Alegrete

Porém, de 2015 para cá conforme o atual diretor do campus professor doutor, Ederli Marangon, houve a diminuição do número de alunos. Ele não sabe precisar as causas e disse que é uma série de fatores que se agravaram na pandemia.

Maria Cristina Marchezan, chefe da secretaria acadêmica, comenta que as dificuldades passam por vários fatores. Como a entrada pelo ENEM/SISU em que a seleção é aberta para todo país. -Imagina um estudante jovem vir de Manaus- AM para cá, longe da família e não poder voltar com frequência para casa. Outro fator que enumera é que o custo de vida em Alegrete não é baixo e os que ainda não tem bolsa precisam pagar aluguel, porque o campus ainda não concluiu a casa de estudante, mas oferece almoço e jantar no Restaurante a 4 reais cada refeição. E ainda cursar engenharias exige muito, comentou Vitor Flores que faz Civil e diz que nem sabe quando vai conseguir se formar, porque é bem difícil.

O campus de Alegrete tem sete cursos de gradução na área tecnológica: Engenharia Mecânica, Elétrica, Civil, Engenharia de Software, Ciência da Computação, Engenharia de Telecomunicação e Engenharia Agrícola. Cada curso oferece 50 vagas. O campus de Alegrete ainda oferta, também, os cursos de pós em Engenharia Elétrica, Engenharia de Software e Engenharia.

O ingresso anual é 325 alunos e além do acesso pelo ENEM/SISU, desde 2021 a seleção ainda acontece pela nota do Ensino Médio que foi implementada em todos campis, como forma de facilitar o acesso à Universidade. O campus de Alegrete tem 1.200 alunos, sem contar os que estão se matriculando agora em 2023, disse Cristina Marchezan diretora da Secretaria Acadêmica. O contingente de matrículas está um pouco mais da metade das vagas ofertadas no campus de Alegrete, informou.

O diretor corrobora que a diminuição de alunos fez com que a instituição, em todos os campis, facilitasse o acesso com a entrada pelas notas do Ensino Médio. Isso tem atraído pessoas que há tempos acabaram esse nível de ensino ou os que estão saindo do Médio. Um exemplo é o jovem alegretense, Gabriel P. Soares que terminou o técncio no IFFAr de Alegrete e entrou na faculdade de Engenharia Agronômica, em Itaqui, pelas notas do Ensino Médio.

Unipampa divulga edital do Plano de Permanência 2023

As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de abril de 2023, mediante preenchimento do formulário eletrônico, disponibilizado no sistema de Gestão Unificada de Recursos Institucionais (Guri), conforme instruções da plataforma; e envio de toda a documentação exigida, pelo Sistema Guri, conforme orientações da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários (Praec). É fundamental que os/as candidatos/as façam a leitura atenta do Edital nº 66/2023 e das demais informações pertinentes ao Plano de Permanência.

Plano de Permanência: Conheça os programas e auxílios

Ao total, na edição 2023, o Plano de Permanência contempla quatro programas:

O Programa de Alimentação Subsidiada possui três modalidades: alimentação subsidiada; auxílio alimentação complementar e auxílio alimentação;

O Programa de Moradia Estudantil conta com o auxílio-moradia e com vaga na Moradia Estudantil, no caso dos campi que possuem essa oferta;

O Programa de Apoio ao Transporte tem o auxílio-transporte e o auxílio-transporte rural;

O Programa de Auxílio Creche oferece auxílio financeiro aos discentes que tenham filhos com idade entre zero até 5 anos 11 meses e 29 dias.O valor de cada um dos auxílios e mais detalhes sobre cada modalidade, você encontra no Edital nº 66/2023 e, também, no site da Praec.

Com informações do site da Unipampa

Foto: Eduardo Silveira