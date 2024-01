Material escolar deve ficar mais caro na volta às aulas em Alegrete

Todo começo de ano é marcado por contas a pagar. Uma delas, para quem tem filhos, é a compra de material escolar. Conforme a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, estima que esses produtos terão aumento de preços de 7% a 9%.

Essa expansão deve acontecer, segundo alguns comerciantes de Alegrete, por conta dos aumentos de custos de papel, de embalagens e de produtos importados.

O gerente de uma loja de artigos escolares salientou que esse reajuste financeiro no valor bruto dos materiais é algo corriqueiro e que espera um bom volume de clientes nos próximos meses. “Acredito que a população alegretense vá entender esse processo, vamos sempre ofertar os melhores produtos”, disse o gestor.

“O ideal é avaliar os preços nas lojas físicas e online, que costumam ter promoções diferenciadas. Afinal, é normal encontrar o mesmo item mais barato no site do que na própria loja. Isso acontece porque as empresas têm menos custos com as operações online e podem oferecer descontos mais atrativos”, afirma uma especialista em comércio virtual de Alegrete