Diretoria do EFIPAN se reúne com presidente da Federação Gaúcha

O presidente da Federação Gaúcha de Futebol – FGF, Luciano Hocsman, recebeu a visita da diretoria do Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano- Efipan.

Em Porto Alegre, o presidente Antônio Carlos Fagundes e o coordenador técnico Moisés Fontoura estiveram na sede da FGF para uma reunião que contou também com a presença do secretário geral da FGF, Mauro Rocha.

Na visita, a comitiva apresentou detalhes da 41ª edição do torneio, que ocorrerá de 23 a 31 de julho, em Alegrete. A FGF é uma parceira do Efipan, auxiliando os organizadores com arbitragem, bolas e premiação.

A competição contará com as seguintes equipes: Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Coritiba, Juventude, Novo Hamburgo, Guarapuava (PR), Flamengo (Alegrete) e Rentistas (Uruguai).

Ainda na capital, Toninho Fagundes se encontrou com Guilherme Daltrozzo Corte – Diretor Geral na Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul, onde fez a entrega do ofício ao Diretor Geral da SEC, solicitando apoio das Escolas Estaduais para o Efipan.

Toninho e Moisés fizeram diversas articulações em prol do Efipan deste ano

Fotos: Silvia Macedo