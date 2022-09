DesfileTemático, um show nos Festejos em Alegrete

Um dos espetáculos mais eperados da Semana dos Festejos, em Alegrete, o Desfile temático levou uma multidão à praça Getúlio Vargas.

Mesmo com a temperatura mais baixa, à noite, arquibancadas lotadas de um público que aguardava cada ato do espetáculo que traz para Rua parte da cultura gaúcha.

Neste ano, o Desfile Tematico mostrou em cinco carros e dez alas com seus figurantes, as etnias que formaram o Estado do RS. Os índios, portugueses, negros, italianos e alemães que foram representados em cada carro e nos figurantes que passaram no asfalto.

Os cavalarianos sempre chamam muito atenção no Desfile noturno, que com as luzes ficam ainda mais bonitos.

Cléo Trindade, coordenador dos Festejos, diz que o evento distingue Alegrete no estado pela forma autêntica com que retrata a nossa cultura. E neste ano, com um significado especial, depois de dois anos de pandemia em que nada podia ser realizado no Município.