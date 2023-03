DNIT libera 170 milhões para duplicação da BR 290; serão priorizados dois trechos, um em Pantano Grande

Share on Email

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) revela que tem disponível R$ 170 milhões para a obra e que o recurso será usado ao longo deste ano em dois trechos.

Após tantos anos de espera, a duplicação da BR-290 está mais próxima de se concretizar após o anúncio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) de aporte de R$ 170 milhões para a obra.

O recurso deve ser utilizado em dois trechos ao longo deste ano, iniciando pela execução de 14 quilômetros em Pantano Grande.

A BR-290 é estratégica para o Rio Grande e de maneira muito especial para a Fronteira Oeste do nosso Estado. Da Região Metropolitana, cruza nossos pampas, passando por Alegrete e alcançando Uruguaiana, onde se integra com a Argentina e tem papel relevante com o Uruguai e todo o Mercosul.

Essa obra estruturante do Governo Federal é essencial para o desenvolvimento do nosso estado e vai contribuir muito para estimular nossa economia, escoar a produção e garantir segurança no trajeto.