DNIT limpa trevo de acesso a Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O principal trevo de acesso a Alegrete, o do arco de entrada pela Avenida Assis Brasil, recebeu limpeza de seus canteiros.

Uma equipe do DNIT trabalhou, esta semana, no local cortando o pasto que estava bem alto. Dois tratores com roçadeiras acopladas realizarem a limpeza.

Limpeza do trevo de Alegrete

Esse trabalho possibilita melhorar a visibilidade geral do trevo, tanto aos condutores que passam pelo local, como aos transeuntes que cruzam a BR em ambos os sentidos, promovendo mais segurança no local.

De acordo com o operador de um dos tratores, que fizeram a limpeza do trevo em Alegrete, essa limpeza será realizada em outros acessos da cidade.

Limpeza do trevo de Alegrete

O Departamento Nacional Infraestrutura de Transporte que atende Alegrete fica sediado em Uruguaiana.