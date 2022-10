Feirão Limpa Nome oportuniza pagar contas e regularizar o CPF

Na manhã desta sexta-feira, 21, o Procon realizou uma reunião para dar início às tratativas da VII Edição do Feirão Limpa Nome.

Reuniram-se, a diretora de Emprego e Renda, Tânia Leonardi, em representação à secretária da Sedetur (Caroline Figueiredo), o diretor do Procon, Geferson Maidana Cambraia, Márcio Daniel, representando o gerente Executivo do Centro Empresarial de Alegrete e o representante do Sindilojas, Luciano Paz, na Casa do Empreendedor.

O evento será realizado entre os dias 22 de novembro e 20 de dezembro. A iniciativa visa facilitar aos consumidores a renegociação de suas dívidas – pessoas físicas e jurídicas – junto a bancos, financeiras, lojas e demais empresas que desejarem participar do projeto, com clientes que possuem pendências acima de 180 dias.

O Feirão Limpa Nome também oferece atrativos para os consumidores que estão com seus CPFs irregulares e que queiram recuperar seu crédito negativado, com condições especiais.

As empresas interessadas em participar desta campanha deverão entrar em contato com o Procon pelos fones: 3426-2105 e (55) 991499938,

As inscrições irão até o dia 10 de novembro.