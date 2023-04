Doações fazem uma páscoa mais que especial na APAE em Alegrete

Share on Email

Originalmente, a Páscoa foi iniciada pelos judeus e no cristianismo passou a ser comemorada com novo significado. Essa comemoração é realizada anualmente em uma data móvel e os critérios que determinam a data da Páscoa foram estabelecidos pela Igreja Católica no século IV d.C.

Em Alegrete, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais na Escola Paul Harris recebeu um carinho pra lá de especial. A instituição, que hoje atende 372 alunos/usuários recebeu doações de ovos de chocolate. A Cacau Show e a SOFIAL tornarão a Páscoa dos alunos muito especial.

Durante o mês de março a loja Cacau Show de Alegrete, realizou uma ação social, da Campanha “Páscoa do Bem”, onde doou ovos de páscoa para os assistidos da APAE. E no último dia 3, a SOFIAL visitou a escola e fez uma doação para entidade.

A diretora do educandário Cristina Nunes da Costa, agradeceu as doações e recepcionou o grupo que visitou a escola. Ainda na terça-feira (4), a Cacau Show esteve presente na Páscoa dos Grupos de Convivência da APAE/Alegrete, durante o lanche ofertado pela empresa Uk.

“Você acredita em Coelho da Páscoa? As crianças da APAE, sim. Nossos usuários agradecem ao Samir Hamed e a Célia Peres pela recepção e as doações recebidas”, destacou a diretora da APAE.

Fotos: APAE/Alegrete