Prefeitura de Alegrete avalia adesão ao Sinter e atualização do cadastro imobiliário

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Finanças e Orçamento, busca avançar na modernização da gestão tributária e das informações cadastrais do município. Dentro desse processo, representantes da administração municipal estiveram em Porto Alegre para uma reunião com diretores e proprietários da Gauss Geotecnologia, empresa especializada em soluções geotecnológicas voltadas à gestão territorial e cadastral.

Participaram do encontro o diretor de Administração Tributária, Márcio Mombach, e o chefe do Cadastro Técnico Imobiliário, Gledson Farias. Entre os principais assuntos tratados esteve a possível adesão de Alegrete ao Sistema Nacional de Gestão Territorial (Sinter), ferramenta voltada à integração e ao compartilhamento de informações territoriais.

A iniciativa ganha importância diante das mudanças previstas pela Reforma Tributária e da necessidade de atualização dos sistemas utilizados pelos municípios para o acompanhamento de imóveis e demais informações territoriais.

Durante a reunião, também foram discutidos aspectos relacionados à atualização e adequação da legislação municipal das Zonas Fiscais. A proposta é alinhar o cadastro imobiliário e os critérios de avaliação territorial às novas exigências e aos desafios que surgem com as mudanças na legislação tributária.

Para a Secretaria de Finanças e Orçamento, a modernização representa um passo importante para aprimorar a administração tributária, ampliar o uso de novas tecnologias e melhorar a qualidade das informações cadastrais disponíveis pelo município.