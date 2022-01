Nesta quarta-feira, dia 19 de janeiro de 2022, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Governo do Estado, o prefeito de Alegrete, Márcio Amaral formalizou a adesão ao Projeto “Pavimenta RS”.



O ato, que teve a participação do secretário Luiz Carlos Busato, representando o governo estadual, abre espaço para mais obras de pavimentação no município com a garantia do valor de R$ 2 milhões, que serão aplicados no projeto de revitalização e pavimentação da avenida Caverá.



A contrapartida da prefeitura será de R$ 900 mil. “Queremos com obras deste porte deixar um legado que ultrapasse governos. O que desejamos é que se torne uma rotina em Alegrete, ajudando a estruturar projetos, obras, buscando financiamentos, dando as contrapartidas aos investimentos”, comentou o prefeito.

A iniciativa visa promover o fomento à cultura e ao turismo, acesso a bens, serviços e equipamentos públicos, além de aprimorar as condições para escoamento da produção, melhorando por consequência a qualidade de vida das pessoas.

Para Alegrete, o valor total do projeto é de R$ 2,9 milhões, sendo R$ 2 milhões de recursos do governo do Estado e R$ 902 mil de contrapartida do município, que está entre as 176 cidades contempladas na primeira etapa do programa.

O Pavimenta RS é um programa do Governo do Estado, no qual a Prefeitura de Alegrete encaminhou um projeto e foi aprovado, garantindo o recurso.

A reportagem do PAT conversou com Vereador Cléo Trindade que também anunciou a duplicação e revitalização da Avenida.

O que diz Vereador Cléo Trindade:

O novo asfalto será desde a rótula do Butecão do Moraes e vai até o trevo de acesso ao Balneário.

Ele diz que sugeriu que a avenida fosse duplicada e revitalizada e, para isso, aumentou o valor da obra, ficando em torno de três milhões de reais

Trindade, junto com o vereador Jaime Duarte ( Republicanos) foram aos deputados de seus partidos buscar apoio e aprovação no Pavimenta RS. Cléo Trindade diz que conseguiram junto ao Márcio Biolchi um milhão e com a deputada federal, Lisiane Baier mais um milhão de reais. – Toda a Avenida Caverá será duplicada e revitalizada.