Domingo de eleição terá tempo ameno e sem previsão de chuva em Alegrete

De acordo com a previsão meteorológica, o dia terá sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. Durante a noite, a tendência é de manutenção de muitas nuvens. O cenário previsto, até o momento, não indica chuva durante o período de votação.

Com temperaturas mais baixas no início da manhã e elevação gradual ao longo do dia, o clima deve favorecer o deslocamento dos eleitores até os locais de votação. A recomendação é que quem sair de casa nas primeiras horas da manhã esteja preparado para o frio, enquanto durante a tarde as temperaturas ficam mais agradáveis.

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A votação do primeiro turno acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Em Alegrete, os eleitores escolherão candidatos para presidente da República, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual.