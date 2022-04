Domingo de Ramos abre celebrações da Semana Santa; confira a programação completa

As celebrações da Semana Santa em Alegrete começam neste domingo(10), com missas presenciais na Igreja Matriz, em dois horários, sendo a primeira que aconteceu às 9h e depois às 19h, para marcar o Domingo de Ramos.

A data lembra a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, onde foi aclamado pelos mais pobres e chamado de Rei de Israel. Os fiéis o acolheram com ramos de oliveira – por isso o início da Semana Santa é chamado de Domingo de Ramos.

– O Domingo de Ramos nos lembra do sentido da simplicidade, os fiéis participam da missa e todos trouxeram ramos – destacou o Padre Pedro Navarro, pároco da Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Alegrete.

Os ramos utilizados no primeiro dia da Semana Santa possuem um significado ligado às passagens bíblicas mencionadas. As folhas de palmeiras são as mais utilizadas nessa celebração e simbolizam a humildade e proteção de Deus para com seus filhos. Muitas pessoas consideram os ramos símbolos de proteção para a casa.

A missa também teve a interpretação em libras da professora Josie Pilar.

Em 2021, as comemorações foram totalmente online em razão da pandemia de Covid-19. Veja abaixo a programação da Semana Santa em Alegrete:

10 – Domingo dos Ramos.

(ramos são abençoados)

09h. Missa na Igreja Matriz

19h. Missa na Igreja Matriz

• Segunda-feira:

19h. Missa na Igreja Matriz;

• Terça-feira:

19h. Missa na Igreja Matriz;

• Quarta-feira:

19h. Adoração ao Santíssimo Sacramento;

• Quinta-feira:

16h. Missa da Saúde;

19h. Missa do Lava-pés (abertura do Tríduo Pascal)

20h às 00h. Adoração ao Santíssimo Sacramento;

• Sexta-feira:

09h às 11h. Atendimento de Confissões

15h. Celebração da Paixão do Senhor com Procissão ao redor da Praça;

18h. Via- Sacra na Igreja Matriz;

• Sábado:

20h: Celebração da Vigília Pascal na Igreja Matriz (trazer velas).

• Domingo de Páscoa: