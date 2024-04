Matteus passa mal e é o primeiro a deixar a Prova do Finalista do BBB 24

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Ele passou mal por volta da 1h50 da madrugada, queixando-se de tontura. Enquanto ainda estava na plataforma, ele soltou o disco que estava segurando e vomitou.

Campanha de apoio a Matteus já está invadindo a web; veja como engajar-se

Visivelmente abalado, o brother foi auxiliado pelos Dummies, que o retiraram do local da prova. Antes de deixar a área, ele solicitou alguns minutos para se sentar na tentativa de se recuperar.

De volta à casa, Matteus continuou demonstrando emoção, chorando e lamentando o ocorrido. Expressou sua incredulidade com a situação: “Meu Deus do céu! O que aconteceu? Não era para ser minha.”

Devido à sua eliminação da Prova do Finalista, Matteus está automaticamente no último Paredão da edição. Os outros dois participantes que perderem a dinâmica se juntarão a ele na berlinda, e um deles será eliminado no domingo (14).