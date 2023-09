Muito cuidado com água da enchente para evitar leptospirose

Com as fortes chuvas registradas no Estado, em especial aqui em Alegrete, com cerca de 200mm no acumulado, aumenta o risco da população exposta às enchentes contrair leptospirose. Doença infecciosa febril aguda que é transmitida devido à exposição direta ou indireta à urina de animais (principalmente de ratos) infectados pela bactéria leptospira. A penetração ocorre pela pele com lesões ou a pele por longos períodos imersa em água contaminada ou por meio de mucosas. O período de incubação varia de 1 a 30 dias e ocorre entre 7 e 14 dias, depois do contato com águas de enchente ou esgoto. É preciso cuidados com animais peçonhentos que podem aparecer com o nível alto da águas.

Por isso, os serviços de saúde do Estado e, também do Município, solicitam que as pessoas tenham o máximo cuidado ao entrarem na água da enchente sem estarem devidamente protegidos.

Os principais sintomas da leptospirose são febre, dor de cabeça, fraqueza, dores no corpo (em especial na batata da perna) e calafrios. A doença apresenta elevada incidência em determinadas áreas, além do risco de letalidade que pode chegar a 40% nos casos mais graves. Suspeitos de área alagadiças, com alguns desses sintomas, devem procurar médico, imediatamente e inciar o tratamento. Depois então será feita a coleta para enviar ao LACEN. A notificação deve ocorrer no prazo de 24h para as Secretarias Municipais da Saúde