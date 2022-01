Dupla alegretense de vôlei de areia encerra circuito gaúcho entre as melhores

O mês de dezembro marcou o encerramento da temporada gaúcha de vôlei de areia.

A cidade de Passo Fundo, no Planalto Gaúcho foi o palco da final do Circuito Gaúcho de Vôlei de areia – Grand Slam Final Tour, considerado um dos maiores campeonatos de vôlei de Praia em nível nacional.

A dupla Alegretense Ernestino Borges e Rodrigo Lopes (Alemão), patrocinados pela AABB Alegrete, participaram de todas as etapas realizadas, evoluindo e aprendendo em cada jogo. A dupla finalizou o circuito em 7º lugar no ranking Gaúcho, considerado um excelente resultado, dado o nível técnico do certame.

Ernestino e Alemão seguem juntos em 2022

Jogos acirrados contra as melhores duplas do circuito

A competição é realizado pelo Matheus Vier, juntamente com a Federação Gaúcha de Vôleibol (FGV). Vier é diretor de vôlei de praia da Federação Gaúcha de Voleibol e atual presidente da Comissão de atletas de vôlei de praia do RS.

O evento contou com as modalidades feminina e masculina em um final de semana de muito voleibol de alto nível.

O circuito Gaúcho ocorreu durante todo o ano de 2021 com etapas em Santa Maria, Santa Rosa, Venâncio Aires, Rio Grande, São Leopoldo, Bento Gonçalves, Cachoeirinha e Passo Fundo.

Mais de 70 duplas de diversos pontos do Estado competiram pelo título de campeão Gaúcho de Vôlei de Praia 2021.

Presenças como Nicolas, campeão brasileiro e sul-americano Sub 21 na Tailândia, foi o terceiro melhor no mundial. Atletas ranqueados no gaúcho e circuito catarinense marcaram presença, nos naipes masculino e feminino.

A dupla alegretense segue unida para 2022. A expectativa é de melhorar a colocação e mais uma vez representar bem a cidade na maior competição de vôlei de areia do Rio Grande do Sul.

Dupla esteve presente em todas etapas de 2021

Dupla representou o município com o patrocínio da AABB

Fotos: reprodução