E a linguiça campeira alcançou um novo recorde na recepção a Matteus

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Este feito superou até mesmo o registro anterior de 60 metros, estabelecido durante o II Festival Estadual da Linguiça Campeira, o qual foi oficialmente reconhecido pelo Guinness Book.

Matteus fortaleceu o turismo e a cadeia cultural gaúcha, dizem artistas e autoridades

O evento, realizado nas imediações do Parque Rui Ramos, no sábado(20), não apenas destacou essa conquista culinária extraordinária, mas também proporcionou um ambiente vibrante, repleto de entretenimento e cultura. Os visitantes puderam desfrutar de uma variedade de shows e espaços destinados para que pudessem preparar seus próprios churrascos, contribuindo para uma atmosfera festiva e acolhedora. Toda esse estrutura recebeu o vice-campeão do BBB 24 , Matteus Amaral em seu retorno para casa.

Também houve a participação de quatro agroindústrias locais. Com habilidade e maestria, esses produtores alegretenses uniram seus esforços para confeccionar a gigantesca linguiça.

Um momento especialmente marcante ocorreu quando Matteus Amaral, ilustre filho da cidade e vice-campeão do recente BBB 24, teve a honra de realizar o primeiro corte na linguiça e provar seu sabor tradicional, destacando-se como um embaixador orgulhoso da cultura e tradição alegretenses.

Matteus preserva intactas a essência e a humildade que o fizeram uma celebridade

Além de ser um marco na história culinária da região, esse feito também contribuiu para aumentar a notoriedade do município, atraindo a atenção de visitantes de todo o país. O Festival da Linguiça Campeira, terá sua terceira edição, no próximo ano em abril. E a presença de Matteus já está confirmada.

A organização foi do diretor de Turismo da Prefeitura, Leonardo Cera.