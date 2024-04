Missão cumprida: vó Neuza recebe simbolicamente a chave da nova casa

Share on Email

Entre as inúmeras pessoas ansiosas por um breve momento ao lado do ex-BBB Matteus Amaral, uma pausa significativa ocorreu quando o jovem alegretense compartilhou um momento especial com a avó Neuza França, mãe Luciane Amaral e o padrasto Luciano Noetzold – Ibirocai.

O motivo desse intervalo foi a entrega simbólica da chave de uma nova casa para a avó de Matteus, um desejo e um sonho frequentemente destacados pelo ex-participante do reality. Sua participação na casa mais vigiada do Brasil visava justamente melhorar as condições de vida de sua amada vó Neuza, e esse objetivo foi plenamente alcançado.

E a linguiça campeira alcançou um novo recorde na recepção a Matteus

No contexto da casa, Juarez Junior, criador de conteúdo do perfil “O Mundo do CTG”, compartilhou como uma simples sugestão de uma seguidora, desencadeou uma corrente de solidariedade. Rapidamente, ele e o empresário local Jorge Sobrosa mobilizaram outras oito empresas, arrecadando um total de R$ 80 mil para a compra do terreno e início da construção da casa.

Ao entregar a chave simbólica, Juarez destacou a relevância do gesto como um reconhecimento ao papel de Matteus na cultura, principalmente durante sua participação no BBB24. Matteus enfatizou que cada prêmio que ganhava no reality era associado a uma parte da futura casa para sua avó, sem imaginar o que estava acontecendo aqui.

Matteus, embaixador da cultura gaúcha, é convidado para a geração da Chama Crioula para o Estado

Emocionado, expressou sua gratidão a todos os envolvidos que se mobilizaram para tornar o sonho realidade. Ele não deixou de mencionar o papel fundamental de seu padrasto, mãe, irmãos e vó na sua vida e a importância dos novos laços de amizade que surgiram, como o de Juarez.

A avó Neuza, não conseguiu proferir falar diante da comoção. No entanto, a entrega da chave simbólica marcou o início de uma nova fase para ela e sua família.

Na última transmissão ao vivo realizada pelo “Alegrete Tudo” diretamente da casa de Matteus, antes da grande final, foi possível constatar as modestas condições de sua residência, que sempre abrigou muito amor e carinho.

O prefeito Márcio Amaral, ao subir ao palco, falou da fama de Matteus, ressaltando o carinho e a admiração que a comunidade tem por ele.

Com a definição do projeto na próxima semana e o prazo de seis meses para a conclusão da obra, a expectativa é de que Neuza em breve desfrute de seu novo lar. O evento foi marcado por um esforço conjunto de diversos artistas da comunidade como: Luana Severo, Vanusa e Daniel, Christiano e Vinícius, Os Cumpadi, Alline Costiti e outros artistas que vieram especialmente para homenageá-lo: Mano Lima, Léo Pain, Thomas Machado e Grupo Xixando.