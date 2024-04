Matteus, embaixador da cultura gaúcha, é convidado para a geração da Chama Crioula para o Estado

Durante sua chegada à cidade, no retorno pós reality, o radialista e patrão do CTG Farroupilha, Giovane Moraes, que estava apresentando os artista que passaram pelo palco em homenagem ao guri, anunciou que Matteus será o responsável por acender a chama crioula durante o evento, programado para agosto.

Alegrete se prepara para sediar a geração da 75ª Chama Crioula nos dias 16 e 17 de agosto, tornando-se o foco de atenção do Estado. Representantes de todas as regiões tradicionalistas do Rio Grande do Sul, juntamente com autoridades, convergirão para a cidade nessa ocasião.

Giovane Moraes destacou que este evento histórico reunirá as 30 Regiões Tradicionalistas do RS, afirmando que será a maior geração de chama crioula de todos os tempos. Com mais de 2 mil cavalarianos já confirmados, Alegrete está se preparando meticulosamente para receber essa significativa quantidade de visitantes.

Além de participar da cerimônia de acendimento da Chama Crioula, Matteus Amaral também confirmou sua presença no Festival da Linguiça Campeira de Alegrete, previsto para sua terceira edição em abril de 2025.

Foto: RZBcomunicacao