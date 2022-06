Geada e muito frio em Alegrete

Geada no Porto dos Aguateiros

Outro dia deste mês de junho com lindas paisagens protagonizadas pela geada. No Porto dos Aguateiros, um dos locais mais bonitos da cidade, ela se dissipou cedo com o sol, mas nos ofereceu um belo espetáculo.

Frio no Porto dos Aguateiros

Com o sol, o tempo se mantém limpo e a temperatura sob, um pouco, ao longo do período. Para esta semana, a previsão é de que as mínimas não fiquem tão baixas como nesta segunda- feira(13). Teremos a presença do sol até quinta- feira, quando poderá ocorrer chuva, novamente, em Alegrete.