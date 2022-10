E só se adequar a Lei que estabelecimentos noturnos podem funcionar normalmente

Share on Email

O projeto de lei complementar 0002/2022 acrescenta artigos que regulamenta as atividades de bar, pub, lanchonete, restaurantes e similares em Alegrete.

A Secretária de Desenvolvimento Econômico, Caroline Figueiredo, explica que a lei complementar é justamente para que os estabelecimentos como bares, restaurantes e similares que quiserem ter som ao vivo sigam o que diz a lei no sentido de isolamento acústico e seguir o PPCI dos Bombeiros.

Com a função da liberdade econômica, muitos declaram uma atividade e exercem outra. Sendo que para ter música ao vivo, as normas são um pouco mais rígidas, disse a Secretária.

Ela lembrou que tem denúncia no Ministério Público sobre irregularidades de estabelecimentos com som ao vivo que prejudicam vizinhos e, devido a isso, precisamos fazer com que se adequem e continuem suas atividades.