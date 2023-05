Educação financeira, um diferencial aos pequenos da EMEI Guto Pereira

É desde pequeno que se deve orientar e educar para que as pessoas aprendam sobre o custo de cada produto ou serviços e o que pagam de impostos. Com objetivo de formar cidadãos capazes de compreender a função social dos impostos e aplicação de recursos públicos, foi com esse propósito que a EMEI Guto Pereira se inscreveu num projeto fiscal do Governo Federal.

Educação Financeira EMEI Guto Pereira

A Diretora da EMEI, no bairro Capão do Angico, Marione Motta esteve neste no último dia 28, apresentando o projeto na Câmara de Vereadores. Diz a professora que o tema educação financeira é relevante e tratado nos diferentes componentes curriculares da escola. A EMEI tem 140 alunos, desde o bercário, maternais, níveis A e B. Esse trabalho foi idealizado pela professora Onira Rodrigues Alves, coodenadora pedagógica da escola.

Educação Financeira EMEI Guto Pereira

A coordendora pedagógica da EMEI, Onira Rodrigues de Souza, diz que o projeto foi apresentado a ela em 2019, por Patrícia Braga Monte, da Educação Fiscal da Secretaria de Finanças. – Eu iniciei a desenvolver na EMEB Vila Verde Moura e veio a covid e interrompemos. Agora estou na EMEI Guto Pereira, onde implementamos este trabalho e parece que só a nossa escola aderiu a educação fiscal no Município, diz Onira.