Educação já abriu processo de gestão compartilhada para tentar reabrir duas escolas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

E com objetivo de aumentar vagas para a educação infantil da Rede Municipal de Ensino, a Secretaria de Educação abriu chamamento público para edital de gestão compartilhada, o que dará a possibilidade da pasta reabrir duas escolas, e assim suprir a necessidade de aproximadamente 200 vagas de pessoas que estão na fila de espera, disse o secretário Rui Medeiros.

As escolas que poderão reabrir dentro desse processo de gestão compartilhada para atender, especialmente, a educação infantil são: a Alexandre Lisboa e ainda a EMEI Dr Romário Araújo de Oliveira na Avenida Caverá, fechada a menos de dois anos. O Secretário diz que já foi aberto chamamento público, mas por enquanto não há definição de nenhuma OSC- Organização da Sociedade Civil em que empresas ou instituições poderão, através do termo com a Prefeitura ajudar neste processo.