Efipan é adiado

Devido ao atual quadro de transmissão da Covid-19 em Alegrete, a Prefeitura informa, o adiamento do Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano na cidade, que ocorreria de 20 a 30 de janeiro de 2022.

A decisão foi tomada após reunião com os organizadores do evento em virtude do alarmante crescimento no número de casos positivos nos últimos dias. A 41ª edição iria acontecer de 20 a 30 de janeiro.

Nesta edição o Efipan vai receber dez equipes, com 9 clubes do Brasil e somente um estrangeiro (Rentistas do Uruguai), em virtude da pandemia.

O Encontro de Futebol Infantil Pan-americano, ou Efipan como é carinhosamente chamado, é uma competição internacional de futebol infantil disputada anualmente em Alegrete. É organizado pelo Clube Escolinha de Futebol Flamengo, com apoio da Prefeitura, da Federação Gaúcha de Futebol e da Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul.



A nova data para o Efipan será definida posteriormente.