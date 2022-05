EFIPAN em julho terá 33 jogos e clássico Gre-Nal confirmado para dia 24

Estão confirmadas 10 clubes e a organização divulgou a tabela de jogos. Ao todo serão 33 jogos, somente na 1ª fase acontecem 25 partidas pela fase classificatória. A disputa já inicia dia 23 com um clássico paulista. O atual campeão Palmeiras mede forças com o Redbull Bragantino.

No dia seguinte, 24 de julho, além da estreia do anfitrião Flamengo contra o Coritiba, é dia de Gre-Nal com início às 18h30min no Estádio Municipal Farroupilha.

A partir do dia 25, todas rodadas até o dia 28, terão cinco jogos iniciando às15h30min e o último jogo inicia às 20h50min. Vale lembrar que são duas chaves de cinco e os jogos são cruzados.

GRUPO “A”:

CORITIBA

GUARAPUAVA (Paraná)

INTERNACIONAL

JUVENTUDE

PALMEIRAS

GRUPO “B”:

FLAMENGO (Alegrete)

GRÊMIO

NOVO HAMBURGO

RENTISTAS (Montevidéo)

REDBULL BRAGANTINO (São Paulo).

Os oito melhores na classificação geral passam a próxima fase. A final no dia 31 de julho será às 16h40min.

Confira a tabela de jogos :