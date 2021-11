Efipan realiza sorteio com 10 clubes mas poderá ter até doze equipes em 2022

Na tarde da última quarta-feira (24), foi realizado o sorteio das chaves do 41º Efipan. O evento contou com a presença de mais da metade dos representantes de clubes nas modernas instalações da sede da Federação Gaúcha de Futebol em Porto Alegre.

A competição prevista para acontecer de 20 a 30 de janeiro de 2022, está composta por 10 clubes divididos em dois grupos de cinco.

No Grupo “A”, o atual campeão Palmeiras; o estreante Guarapuava do Paraná, Internacional; Juventude e Coritiba. Na “B”, estão o clube empresa Azuriz do Paraná; Grêmio; o anfitrião Flamengo, Chapecoense e Athletico Paranaense.

O sistema de disputa será de chave x chave, se classificando os 8 melhores na geral que avançam para o cruzamento universal. Logo após encerrado o sorteio o coordenador técnico do Efipan Moisés Fontoura revelou que há possibilidades de dois times do Uruguai participarem do torneio.

“Fizemos um plano de contingência com 10 e apresentamos ao Governo. Agora teremos que ver essa questão se há possibilidades. Eles estão insistindo em vir a Alegrete. Nos próximos dias haverá uma confirmação se é viável essa possibilidade”, explicou Fontoura.

Efipan foi o tema do programa na TV Ulbra

Na capital dos gaúchos, o presidente rubronegro Toninho Fagundes e o coordenador técnico participaram do programa de esporte Cadeira Cativa, na TV Ulbra, a convite do apresentador Luiz Carlos Reche.

Cadeira Cativa da TV Ulbra evidenciou o encontro em Alegrete

Fontoura falou sobre a competição que acontece em janeiro de 2022, na cidade de Alegrete, reunindo as principais equipes de futebol, na categoria infantil. Já Toninho fez um breve relato da história do evento e no final presentou o apresentador Reche com uma camisa personalizada do clube.

Criador do Efipan entregou uma camisa ao apresentador Reche

Na bancada estava o ex-jogador de futebol Iarley, do Internacional que participou do programa especial sobre o maior encontro de futebol infantil pan-americano.

Presidente Toninho falou sobre a história do Efipan no Cadeira Cativa

Fotos: divulgação