Eleição altera horário de funcionamento da Balsa do Mariano Pinto neste domingo

Segundo a diretoria da associação, durante a tarde os funcionários estarão dispensados para exercer o direito ao voto. O atendimento será retomado normalmente na segunda-feira (5).

A alteração ocorre de forma excepcional em razão do dia da eleição. A AMMAI orienta os usuários que necessitarem utilizar a travessia no domingo a se programarem para realizar o deslocamento dentro do período de funcionamento.

A Balsa do Mariano Pinto é um importante meio de ligação entre Alegrete, Itaqui e Maçambará, sendo utilizada para o transporte de pessoas, veículos e cargas entre as localidades. A travessia atende moradores, trabalhadores, produtores rurais e demais usuários que dependem do serviço para seus deslocamentos.

Além da circulação regional, a balsa integra um importante corredor de transporte, contribuindo para ligações que envolvem municípios da Fronteira Oeste e rotas com circulação entre Brasil, Argentina e Chile.

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Dados da AMMAI reforçam a movimentação registrada pela estrutura ao longo dos últimos anos. Foram contabilizados 4.343 transportes em 2020, 5.956 em 2021, 5.338 em 2023 e 4.882 em 2024. Os números representam milhares de deslocamentos anuais e evidenciam a importância da travessia para a mobilidade de pessoas e o transporte de cargas na região.